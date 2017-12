Trânsito Ciclista morre ao passar preferencial e ser atropelado por motorista embriagado Condutor fugiu e retornou ao local do acidente em seguida

Ciclista de 41 anos morreu atropelado por carro na madrugada deste domingo (10), no cruzamento das ruas Epifânio Ribeiro e Cezario Domingues Perez, em Dourados. Carlos Freitas da Silva estava em um bar antes de sair de bicicleta. O motorista do veículo, Roque Udson Lopes dos Santos, 27, também estava embriagado e fugiu com medo da reação das testemunhas. Ele retornou ao local do acidente em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista alegou que estava com seu filho de três anos no carro e ficou com medo da reação das pessoas que passavam. Por isso, foi para casa, que fica a 100 metros do local do acidente e retornou com a chegada da polícia.

Ele informou que havia ingerido bebida alcoólica e que foi buscar uma senhora em uma residência, juntamente com seu filho. Chegando na residência, a senhora não se encontrava, então, ao retornar pela Rua Epifânio Ribeiro no cruzamento com a Rua Cezario Domingues Perez, Carlos passou a preferencial e Roque não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento, por volta de 1h30. O teste do bafômetro apontou 0,59 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Na chegada da Polícia Civil ao local, Roque estava na viatura da Guarda Municipal, pois vários moradores estavam revoltados.

Foi dada voz de prisão pelo homicídio culposo e por dirigir sob influência de álcool. Roque foi conduzido até a delegacia de Policia Civil.