Dourados Candidados a vagas do Sisu podem escolher entre 36 cursos na UFGD O curso de medicina oferece 40 vagas e o de gestão ambiental, 25

A oferta de vagas acadêmicas na Universidade Federal da Grande Dourados através do Sistema de Seleção Unificada - SISU prevê a opção de 36 cursos. As inscrições estarão abertas a partir de 29 de janeiro de 2018.

Entre as opções oferecidas, há 26 vagas para o curso de engenharia de alimentos, 40 vagas para o de medicina e 25 ao de gestão ambiental. Todas as informações podem ser conferidas no link http://sisu.mec.gov.br/cursos?tipo=ies&valor=4504

De acordo com o site Dourados News, 100% dos cursos da UFGD possuem ações afirmativas, ou seja, cotas sociais e para autodeclarados deficientes, pretos, pardos ou indigenas.

Mais informações da Seleção no Centro de Seleção, pelo telefone: 67-3410-2840.