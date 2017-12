Diário Blog criado por aluna da UEMS aborda experiência sobre estudar fora do país Principal ideia é tirar dúvidas das pessoas que querem fazer intercâmbio

Jovens que visam fazer intercâmbio podem conhecer mais sobre a experiência em outro país através do blog “Diário de uma Intercambista”. A iniciativa de fazer a página online foi da acadêmica Tatiane André, de 27 anos, do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Dourados.

Após ter sido selecionada pelo Programa de Bolsas Santander e ter cursado um semestre na Cidade de Faro, em Portugal, a acadêmica decidou criar o blog para motivar outros alunos que tenham interesse em estudar fora do Brasil.

Segundo o site Dourados News, Tatiane cursou quatro disciplinas no curso de Enfermagem, na Universidade do Algarve. “Desde que eu entrei na UEMS, eu sempre quis fazer intercâmbio. Sempre quis ir para fora, conhecer outros países, outras pessoas. Eu me inscrevi para o Programa de Bolsas do Santander. Concorri com 86 pessoas e fui a primeira colocada. Em janeiro de 2017, fui para Portugal”.

De acordo com relatos de Tatiane, toda experiência enriquece o currículo. No caso, ela teve a oportunidade de conhecer outro modo de ensino, a prática de enfermagem, os termos técnicos da profissão.

Diário de uma Intercambista

A ideia de criar o blog surgiu a partir do interesse de outras pessoas, já que durante sua estadia em Portugal, a acadêmica conta que passou a ter muitos seguidores nas redes sociais e que constantemente recebia perguntas de alunos interessados em estudar em outros países.

“Então, eu resolvi criar o blog para tirar as dúvidas das pessoas que querem fazer um intercâmbio, mas têm medos, não sabem por onde começar, onde encontrar uma oportunidade”, afirma.