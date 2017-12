Programa Agora, é Avançar Aeroporto de Dourados receberá investimento da União para modernização Recurso será aplicado em melhorias físicas, como reforma e ampliação

O Aeroporto Regional de Dourados - Francisco de Matos Pereira, receberá investimento do governo federal para obras de modernização. Recurso será aplicado em melhorias físicas, como reforma e ampliação de terminais e na aquisição de equipamento e de sinalização.

Além de Dourados, outros 10 aeroportos regionais, de sete estados, receberão investimento de R$ 212,4 milhões para modernização. Anúncio foi feito hoje pelo governo federal, que não detalhou qual montante será destinado para cada estado. Detalhamento será apresentado posteriormente em evento no Ministério dos Transportes.

As obras seguem as diretrizes do Programa “Agora, é Avançar”, lançado no início de novembo com objetivo de retomar obras inacabadas em todo o país.

Atualmente, outros 24 aeroportos estão com obras firmadas dentro do Programa de Investimentos em Aeroportos Regionais, no valor de R$ 162,5 milhões.

Os aeroportos que receberão o aporte estão localizados nos municípios de Jataí (GO), Araguaína (TO), Cáceres (MT), Tangará da Serra (MT), Itaperuna (RJ), Resende (RJ), Angra dos Reis (RJ), Chapecó (SC) e São Carlos (SP).

Em Mato Grosso do Sul, apenas Dourados foi comtemplado com o investimento, que não terá contrapartida dos governos municipal e estadual.