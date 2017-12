Dourados Adolescentes são suspeitos de estuprar menina de 13 anos Garotos foram levados para a Unidade Educacional de Internação

Adolescente de 13 anos foi estuprada na noite de ontem, em Dourados. O caso ocorreu no bairro Guaicurus. Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos suspeitos e terem cometido o crime.

De acordo com informações do site Dourados News, a vitima estava numa festa na companhia da mãe, quando saiu para buscar uma amiga. Como estava demorando muito, a mãe foi procura-la e a encontrou desmaiada.

A mãe levou a menina para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatada a violência sexual pela equipe médica, que imediatamente acionou o Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar entrou em contato com a Polícia Civil, que se deslocou até o local do crime e, após investigação, deteve os adolescentes. Eles foram encaminhados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foram autuados em flagrante pelo estupro e em seguida transferidos para a Unidade Educacional de Internação (Unei).