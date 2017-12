Aniversário Dourados comemora 82 anos nesta

quarta-feira e prepara projetos para 2018 O município tem hoje 218.069 habitantes, segundo IBGE

O município de Dourados, que fica a 229 quilômetros de Campo Grande, comemora hoje 82 anos de emancipação. Localizado na região sul do Estado, o município tem 218.069 habitantes, conforme dados apurados nesse ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para comemorar o aniversário da cidade, a prefeitura divulgou apenas alguns projetos que irão aumentar a lojistica do município para 2018.

Segundo informações do Dourados News, uma das obras que será realizada na cidade é a reforma e ampliação do aeroporto Francisco Pereira de Matos, com início em janeiro do ano que vem.

O aeroporto terá ampliação e restauração da pista de pouso e decolagem, execução de nova pista de taxiamento e novo pátio de aeronaves, além da implantação de faixa preparada, faixa de pista e áreas de segurança, estacionamento de veículos, vias de acesso, serviços de terraplenagem, entre outros.

Para o secretário estadual de infraestrutura, Marcelo Magliori, esse projeto colocará o município em uma ótima logistica. “Com a construção desses projetos, naturalmente Dourados vai se tornar um dos grandes polos logísticos e de escoamento da produção não só do MS, mas também da região Centro-Oeste do país. Vale dizer que a iniciativa privada vai atrás de onde tem desenvolvimento, então, outras grandes empresas certamente virão para cá”, disse.

Em relação a comemoração do aniversário da cidade, a prefeitura não divulgou cronograma de eventos.