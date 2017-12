DEPAC Dono de bar é morto a golpe de

faca após discussão com cliente Caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil

O dono de bar, Vanderlei de Souza Lemes, de 50 anos, foi morto com golpe de faca na noite deste sábado (10) na Rua Vitor Meireles, Bairro Universitário, Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi assassinada por um cliente identificado como Francisco de Souza Silva, conhecido como Pará.

Pará teria passado o dia no bar de Vanderlei ingerindo bebida alcoólica, acompanhado da esposa. O suspeito foi embora do local, mas retornou logo após e começou uma discussão com a vítima.

O comerciante foi atingido por um golpe de faca abaixo da axila esquerda. Uma testemunha disse que tentou separar a briga, mas não conseguiu evitar o crime. Pará deixou o local e pediu ajuda para fugir em outro bar da região, que foi negada.

A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência acionado para constatar o óbito. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do Bairro Piratininga.