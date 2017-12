PREVISÃO Domingo amanhece nublado e temperatura pode chegar a 36ºC em Mato Grosso do Sul Na Capital, a máxima deve ser de 30ºC

O dia amanheceu nublado e há possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Em algumas áreas do Estado haverá períodos nublados, onde temperatura mínima registra 15ºC e máxima pode chegar aos 36ºC em todas as regiões.



Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, o dia amanheceu parcialmente nublado, mas terá períodos com tempo claro. Temperatura mínima marca em torno de 22ºC e máxima pode atingir os 30ºC.



No interior do Estado, nas cidades de Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, termômetros devem marcar entre 21ºC e 36ºC.