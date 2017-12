DIREÇÃO Divulgado o resultado parcial das

eleições da presidência do Crea-MS Eleições para os novos dirigentes do Sistema Confea/Crea foram ontem

O resultado parcial da eleição para novos dirigentes do Sistema Confea/Crea em Mato Grosso do Sul aponta para a vitória de Dirson Freitag como presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS) e Vânia Mello como diretora geral da Caixa de Assistência dos profissionais do Crea (Mútua).

A eleição foi realizada na sexta-feira e o resultado oficial será divulgado na segunda (18), após entrega e contagem dos votos das urnas eletrônicas utilizadas no interior do Estado.

Conforme divulgado pela assessoria de imprensa do Crea, a apuração parcial é a seguinte:

Presidente do Crea-MS

Dirson Freitag – 891

Marco Maia – 755

Rodrigo Costa – 256

Diretor geral da Mútua

Vânia Mello – 962

Mito Gebara – 817

Presidente do Confea

Murilo Pinheiro 917

Jobson Andrade 57

Eng. Joel Krüger 737

José Ribeiro 49

Urubatan Barros 35

O Crea/MS atua como órgão fiscalizador que protege a sociedade de danos causados por trabalhos não legalizados ou profissionais que não sejam habilitados.