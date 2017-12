Ex-presidente da OAB Briga por herança teria motivado assassinato de advogado Sobrinho é principal suspeito de assassinar ex-presidente da OAB de Aquidauana

Desavenças antigas, motivadas pela disputa de uma herança. Este teria sido o motivo que levou Willias Alves de moura, de 31 anos, a assassinar e colocar fogo no corpo do próprio tio Severino Alves de Moura, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Aquidauana. O advogado foi sepultado na tarde desta sexta-feira (15), no cemitério do município, enquanto o suspeito está preso.

Em entrevista ao site O Pantaneiro, Regiane Cássia, que era cunhada da vítima, afirmou que a rixa entre tio e sobrinho começou há 12 anos. "Isso começou quando o pai do Severino morreu. Como ele tomou à frente para fazer o inventário, a família foi pegando birra dele, achando que ele estava tentando enganá-los. A gente falava para ele tomar cuidado, mas ele achava qu, por serem do mesmo sangue, ninguém nunca faria nada de mais", disse.

Ontem, o delegado Antônio Souza Ribas Júnior, responsável pelas investigações, já ahavia confirmado a situação. Ao site O Pantaneiro, ele afirmou que testemunham viram o suspeito agredindo a vítima a socos.

"Muito nervoso, o peão acabou dizendo que uma pessoa do grupo teria pedido para que ele mentisse e informasse que todos haviam trabalhado até o meio dia. Houve uma briga de socos entre os familiares, até a vítima cair no chão. Os trabalhadores estavam há uma certa distância, mas viram que o autor abandonou sua caminhonete e entrou na caminhonete da vítima. O sobrinho teria dirigido até os trabalhadores e pedido: Encontro com vocês na rodovia, me busquem lá. Dois desses empreiteiros pegaram a caminhonete, a mando do suspeito, e o encontraram na rodovia algum tempo depois", disse o delegado.

A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva do sobrinho. Ele responderá por homicídio e ocultação de cadáver. Foram ouvidas seis pessoas, entre peões e uma familiar, que confirmou uma briga antiga por divisão de terras. O delegado aguarda o resultado de laudos para confirmar as circuntâncias da morte.

“Há um mês o sobrinho já teria mudado um portão de local, que também teria sido motivo de briga. O que pode ter culminado no crime foi o início da construção de uma cerca na quarta-feira. A estrutura, conforme apurado, iria impedir a passagem de Severino para o embarque de gado”, finalizou o delegado.

CRIME

O corpo do advogado foi encontrado carbonizado. Fato aconteceu ontem à noite, na altura do km 14 da BR-419, No município de Anastácio. Veículo da vítima, caminhonete Hilux, ficou destruído.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 22h20 de ontem para atender a uma ocorrência de incêndio. No local, socorristas se depararam com a caminhonete incendiada.

Ao combater as chamas, militares constataram que havia uma pessoa no interior do veículo. Corpo foi levado para o Instituto Médico Odontológico (Imol) e então Severino foi reconhecido por familiares.

Parentes informaram que, devido ao aumento de casos de furto de gado, o advogado costumava dormir na fazenda, localizada nas proximidades do local do crime.