discurso novo secretário Diminuir déficit de vagas

nas cadeias será prioridade Delegado Antônio Carlos Videira assume lugar de José Carlos Barbosa

O novo titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), Antônio Carlos Videira, declarou nesta quarta-feira (20), durante a cerimônia de posse, que uma das prioridades de sua gestão será reduzir o déficit do sistema carcerário estadual.

Mato Grosso do Sul precisa, praticamente, triplicar o número de vagas em seus presídios para atender a atual demanda. A considerar a superlotação observada nos estabelecimentos penais do Estado, o déficit divulgado em setembro deste ano passa de 8,3 mil vagas e ainda há 11,8 mil criminosos nas ruas, com mandados de prisão a serem cumpridos.

Nesse período, o levantamento da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen) indica que Mato Grosso do Sul tem 15.645 detentos nos três regimes prisionais (fechado, semiaberto e aberto), apesar de o número de vagas ser de apenas 7.327, abrigando uma população de 8.318 internos além da capacidade instalada.

Além disso, destacou que dará continuidade aos projetos realizados pela pasta, e na medida do possível ampliar os que registrarem melhores resultados. "As mudanças não serão significativas, porque entendemos que em time que está ganhando não se mexe", pontuou.

Com a posse de Videira, o atual comandante do Corpo de Bombeiros, Esli Ricardo de Lima, foi convocado para ser o secretário adjunto e o coronel Joilson Alves do Amaral, será o novo titular da corporação.

O superintendente de Segurança Pública será o coronel José Barbosa, o cargo de diretor da Polícia Civil permence com Marcelo Vargas. Quem também continua é diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves, e o comandante da Polícia Militar, o coronel Waldir Ribeiro Acosta.

CURRÍCULO

Videira é formado em Direito e tem 27 anos de carreira na Polícia Civil. Começou como escrivão e passou a delegado, atuando na Delegacia de Polícia de Jateí, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e Delegacia Regional de Dourados. Ele ainda ocupou o cargo de superintendente de Segurança Pública da Sejusp.