Tempo Dia amanhece nublado e chuva deve continuar em parte do Estado Em Campo Grande, temperatura máxima atinge os 31°C

Quinta-feira amanheceu nublada em algumas regiões do Estado e pancadas de chuva atingem as regiões norte e oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões o tempo pode ficar claro e temperatura máxima pode chegar a 35°C.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, o dia permanece nublado e pode chover em regiões isoladas. Temperatura mínima será de 20°C pela manhã e máxima deve chegar a 31°C no período vespertino.

No interior do Estado, o sol aparece em algumas regiões, mas deve chover a qualquer momento. Nas cidades de Dourados, Coxim e Tacuru, temperatura máxima registra 34°C.