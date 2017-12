Dourados Curso da UEMS lança livro sobre

Gestão Pública e Privada do Turismo Projeto é resultado de uma coletânea de trabalhos produzidos

O curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão Pública e Privada do Turismo, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) lança hoje, em Dourados, o livro "Planejamento e Gestão do Turismo sob a Perspectiva do Público e do Privado".

Conforme informações do site Douradosnews, o material é resultado de uma coletânea de trabalhos produzidos para o curso e organizado pelos docentes Dores Cristina Grechi, Eliana Lamberti e José Roberto da Silva Lunas.

Para Dores, "essa publicação assume um caráter inovador e relevante para o Estado de MS, uma vez que trata de um assunto que foge ao binômio agropecuária e aposta num cenário de diversificação da economia quando anuncia as variáveis e possibilidades às quais o Turismo apresenta".

O evento ocorrerá no laboratório de eventos do curso de Turismo da UEMS de Dourados, bloco D, piso superior, nesta terça-feira, às 19 horas.