recursos Cultura da Capital irá receber R$ 3,3 milhões em recursos Projetos de cinema, artes plásticas e música foram contemplados

A Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur) liberou R$ 3,316 milhões em recursos para 55 projetos culturais, entre produção de filmes, livros e festivais de música e cinema. A listagem consta em publicação extra do Diário Oficial.

Entre os projetos, consta Festival de Artes Plásticas, com recursos de R$ 208 mil e a Festa do Peixe, que receberá R$ 157,6 mil em recursos. No cinema, consta repasse de R$ 39,9 mil para finalização do longa-metragem “Crime Barato”. O projeto Dramaturgia em Dança terá R$ 58,3 mil para desenvolvimento dos trabalhos.

O encontro de capoeira “Berimbau chamou” irá receber R$ 39,9 mil. Nas artes plásticas, o projeto “Campo Grande na Tela” foi contemplado com R$ 138 mil.