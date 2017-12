Campo Grande Criminosos são presos após vários

roubos em comércios na Capital Assaltantes trocavam de roupa para não serem identificados

Três assaltantes foram presos na tarde de ontem (10), por volta das 16h, na rotatória da Avenida Mato Grosso esquina com a Avenida Via Parque, em Campo Grande. Identificados como Raphael Augusto Terlecki Valdez, 26, Evandro Canavarro Ximenes, 20, e Hercules Alves de Souza, 18, realizaram vários roubos em comércios da Capital e fugiam em veículo Kadete vermelho.

Segundo informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), equipe foi informada que havia ocorrido roubo a uma convêniencia no Bairro Monte Castelo. Após diligências, policiais encontraram o veículo Kadete vermelho na Avenida Mato Grosso.

Após abordar os criminosos, militares fizeram vistoria no carro e encontraram um revólver calibre .38, com seis munições intactas, duas sacolas com dinheiro, celulares e uma carteira. Assaltantes informaram à polícia que assaltaram uma farmácia e uma conveniência e tudo que estava no carro era roubado.

De acordo com a polícia, o mesmo veículo que estava com os assaltantes foi roubado no sábado. Além disso, no carro também foram encontrados várias peças de roupas, que o trio trocava para dificultar a identificação.

Eles foram presos e encaminhados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro. Os criminosos têm passagens pela polícia por roubo, receptação e tráfico de drogas.