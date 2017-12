Vila Carvalho Criminosos invadem conveniência, roubam dinheiro, produtos e conseguem fugir Bandidos não foram localizados pela polícia

Saiba Mais Criminosos invadem conveniência e um acaba agredido por populares

Três criminosos, sendo um deles armado, invadiram uma conveniência e renderam o proprietário, 50, e o filho, 20, na tarde de ontem (18), por volta das 17h na Avenida Fábio Zahran, Vila Carvalho, em Campo Grande. Bandidos roubaram cerca de R$ 200 da vítima, além de produtos e um celular.

Segundo informações do boletim de ocorrência, criminosos anunciaram o assalto e ameaçaram as vítimas com uma arma. De imediato, os bandidos exigiram o dinheiro que estava no caixa e o celular de uma das vítimas. Após pegar o dinheiro, criminosos roubaram vários chocolates, bebidas alcoólicas e depois fugiram.

Bandidos saíram do local em Gol branco, que foi encontrado pela polícia abandonado na Rua Tonico de Carvalho, no Bairro Amambai, com as chaves na ignição e várias barras de chocolates. Veículo foi encaminhado até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) para demais procedimentos.

Vítimas não conseguiram informar as características dos criminosos. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências pela região, mas os bandidos não foram localizados.