Moreninha II Criminosos invadem conveniência

e um acaba agredido por populares Dois dos assaltantes conseguiram fugir dos moradores

Três criminosos invadiram conveniência e renderam o proprietário, de 35 anos, por volta das 23h de ontem (14), na Rua Ariti, no Bairro Moreninha II, em Campo Grande. Dois dos criminosos conseguiram fugir e o comparsa identificado como Kaique dos Santos Lemes, 18, foi agredido por populares e depois preso.

Conforme informações do boletim de ocorrência, vítima informou à polícia que estava no estabelecimento quando três homens, um deles armado com um revólver, chegaram em um Fiat Palio e anunciaram o assalto. Em seguida, os criminosos exigiram a chave do veículo da vítima que estava estacionado em frente ao comércio.

O assaltante armado se distraiu e a vítima, com ajuda de populares que passavam pela região, avançou até o autor e conseguiu desarmá-lo. Ele foi agredido e amarrado até a chegada da polícia.

Criminoso foi encontrado pela polícia com ferimentos na boca e reclamava de dores na região do abdômen. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninha e, em seguida, levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga.