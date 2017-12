Corumbá Mulher perde controle da direção

e colide carro em poste na BR-262 Vítimas sofreram ferimentos leves nos braços e rosto

Motorista, 55 anos, que seguia de Campo Grande para Corumbá, perdeu o controle da direção e colidiu o veículo em poste de alta tensão, na tarde de ontem (17), na BR-262 em Corumbá. Condutora e passageira, 79, sofreram ferimentos leves.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima que conduzia o veículo Onix, com placas de Campo Grande, informou à equipe que seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou colidindo em um poste. Ainda conforme os militares, foi necessário usar a ferramenta de desencarceramento para retirar as vítimas das ferragens.

Motorista sofreu ferimentos nos braços e reclamou de dores na coluna, enquanto a passageira sofreu ferimentos nos braços e no rosto. Ambas foram socorridas e encaminhadas até o Pronto-Socorro Municipal.