Rodovia Embriagado, rapaz perde controle da direção e colide carro em poste Ele estava alterado e recusou atendimento dos bombeiros

Rapaz de 27 anos, embriagado, perdeu controle da direção e colidiu veículo em poste. Acidente de trânsito aconteceu hoje de madrugada, na Rodovia Ramon Gomes, na cidade de Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipe foi acionada por volta das 3h. No local, militares se depararam com jovem alterado, com corte no supercílio, sinais de embriaguez e que recusou ser encaminhado até o pronto-socorro.

Equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender o caso.