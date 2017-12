POLÍCIA INVESTIGA Acidente entre motocicletas

deixa um morto em Corumbá Rudinei Gomes Charupa chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Motociclista de 41 anos morreu depois de se envolver em acidente de trânsito na noite de ontem no Bairro Maria Leite, em Corumbá. Rudinei Gomes Charupa chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 23h20, no cruzamento das ruas São Carlos com São Judas Tadeu, quando Gomes que, conduzia uma motocicleta acabou batendo em outra. Com o impacto, os capacetes dos dois pilotos escaparam.

Os bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros no local. Condutor de 28 anos teve traumatismo craniano e fraturou o nariz. Gomes também fraturou ossos do rosto e do crânio.

Eles foram levados para o hospital municipal, onde Gomes morreu.