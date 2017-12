QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Corumbá terá cursos superiores em Informática e Metalurgia Com início em 2018, os candidatos poderão participar da seleção via Sisu

O campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), localizado no município de Corumbá, oferecerá em 2018, dois novos cursos superiores: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Processos Metalúrgicos, totalizando 80 vagas que serão oferecidas via Sisu.

A escolha da cidade para implantar o curso tem objetivo de atender a demanda de mão de obra, visto que a extração mineral é uma das principais atividades econômicas da região. Com duração de quatro horas, as aulas acontecerão no período noturno e os tecnólogos formados poderão atuar em três grandes áreas da metalurgia: extrativa, física e de transformação.

Com a primeira turma aberta em 2015, o curso tem entre seus alunos militares que atuam na Marinha em Ladário, município vizinho à Corumbá; trabalhadores da Vale do Rio Doce, multinacional instalada na região, em busca de formação superior; e estudantes que fizeram cursos técnicos de nível médio no próprio IFMS.

"Na chamada verticalização do ensino, temos estudantes que vieram do curso técnico integrado em Metalurgia e outros que fizeram qualificação profissional na área. O interessante é que eles chegam ao ensino superior já conhecendo as grandes áreas da metalurgia, sabendo intervir, enfim, com um propósito muito bem definido", destacou a coordenadora, Samara Melo Valcacer.

A outra opção oferecida pelo IFMS em Corumbá é o curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Com duração de três anos e aulas no período noturno, a graduação – que teve a primeira turma aberta em 2015 – recebeu conceito 4 do Ministério da Educação (MEC), em uma escala que vai de 1 a 5.

Segundo o coordenador da qualificação, Rodrigo Assad Pereira, Corumbá tem uma grande demanda por profissionais formados na área. "São poucos formados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e quase não temos empresas do setor nessa região do Estado que poderiam estar atendendo a segmentos como comércio e a própria mineração".

GRADUAÇÃO NO IFMS

Em 2018, serão abertas mil vagas para cursos de graduação em nove opções de cursos superiores de tecnologia, cinco de bacharelado e duas licenciaturas. O edital do IFMS com a oferta de vagas na graduação e as regras do processo seletivo deverá ser publicado na segunda quinzena deste mês, na Central de Seleção.

Para concorrer às vagas, o candidato que prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 deverá se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições deverão ser feitas entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, na página do Sisu.

Saiba mais sobre os cursos de graduação do IFMS no endereço.