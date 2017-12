INVESTIGAÇÃO Corpo de fazendeiro morto em

comitiva estava com perfurações Site local divulgou que ferimentos foram feitos por armas artesanais

O fazendeiro Antônio Carlos Henrique de Lima, de 57 anos, que morreu depois de cair de cavalo enquanto acompanhava comitiva em sua propriedade na região da Nhecolândia, pode ter sofrido golpes pelo corpo. Várias perfurações e cortes foram constatados no pecuarista.

Conforme atualização do boletim de ocorrência registrado na última quinta-feira (07), quando o corpo chegou em Campo Grande em voo fretado pela família, consta que amigos e familiares tiveram a informação de que o corpo de Antônio estava bastante ferido.

No documento ainda diz que “ o rosto estava desfigurado e comido por piranhas”. Os ferimentos serão apurados pela perícia do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). A família foi orientada à ir até a delegacia para retirar requisição do exame necropapiloscopico.

O site Edição MS divulgou que foram constatadas pelo menos duas perfurações no corpo do pecuarista, sendo uma no pescoço e a outra no tórax. As informações indicam que aparentemente foi ferida com armas artesanais, confeccionadas com ferro.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.