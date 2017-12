DIÁRIO OFICIAL Contribuinte terá desconto de até 20%

no pagamento do IPTU Imposto pode ser parcelado em até dez vezes, conforme decreto

Os contribuintes da Prefeitura de Campo Grande terão desconto de até 20% no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), conforme a publicação do Diário Oficial desta quarta-feira (13). A porcentagem é para aqueles que pagarem à vista a primeira antecipação de parcela no dia 10 de janeiro.

De acordo com o decreto, os descontos variam de 20% a 5% e o imposto pode ser parcelado em até dez vezes, de março a dezembro. Os contribuintes que preferirem dividir terão desconto de 7% na primeira fatura, de 6% na segunda e 5% nas demais.

Para aqueles que fizerem a antecipação do IPTU no dia 9 de fevereiro o desconto é de 10%, assim como para os contribuintes que tiverem o carnê azul.

Ainda segundo o decreto, os parcelamentos diferem conforme o valor total do imposto. Quem paga até R$ 50 não tem direito a parcelar, entre R$ 50 e R$ 100 pode em até duas vezes, por exemplo. Só consegue parcelar em dez vezes quem paga R$ 500 ou mais no tributo.