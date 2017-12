Contra “captadores” Comissão de Direito Previdênciário

da OAB faz blitz em agências do INSS Nessa manhã, a ação aconteceu na Agência Horto Florestal

A Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, (OAB/MS) realizou nesta manhã, blitz educativa em frente a agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Horto Florestal, localizada na Rua Anhanduí, região central de Campo Grande. A ação é contra “captadores” – fraudadores que se passam por advogados e incitam clientes a entrar com ações contra o instituto em caso de indeferimento de benefício.

De acordo com advogada e secretária-geral da Comissão, Cristiane Oliveira Santos, a ação acontece até às 9h30, mas continua à tarde até às 15h. Nessa manhã, cerca de 8 advogados da comissão estavam em frente ao instituto, informando a população e entregando planfletos explicando o que são captadores e como agem.

“Esta blitz será realizada de três em três meses para, de fato, coibir a ação destas pessoas, que induzem o cidadão erroneamente à contratação de um serviço, e privam o requerente de ser representado por um advogado devidamente inscrito na Ordem, este sim apto a orientar a população de forma correta” afirma.

O mêcanico Henrique Fernandes, 25, que esperava por atendimento em frente ao instituto, achou interessante a ação da Comissão de informar a população, principalmente idosos desacompanhados que são vítimas desses captadores. “Acho bacana essa ação. Há dois anos, quando estava em outra agência do INSS, uma pessoa me abordou oferecendo serviços, mas eu recusei porque já tenho orientação de um advogado”, disse.

Para a dona de casa, Tatiane Baltazar Lemos, 33, essa ação veio em boa hora. Ela acompanhava a sogra que já é idosa e observou que constantemente pessoas ficam em frente as agências tentando convencer os beneficiários a aceitar serviços, principalmente idosos. “Quem vem até a previdência, já vem na ansiedade de receber um resultado e essas pessoas aproveitam e acabam iludindo quem precisa”, conta.

As blitze serão realizadas em todas as agências de Campo Grande entre os dias 12 e 15 de dezembro, das 7h às 9h e das 13h às 15h, que são horários de pico nas agências do Instituto.