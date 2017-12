Cheia Com nível do rio subindo, 10 famílias já foram removidas de casa em Miranda Bairros Beira Rio, Morada do Pantanal e Maria do Rosário são mais afetados

Dez famílias já foram removidas de três bairros atingidos pelas águas do Rio Miranda, que atingiu 7,32 metros com as constantes chuvas dos últimos dias. Foram 24 centímetros de elevação do nível do rio em 24 horas.

A reportagem do Correio do Estado foi até Miranda. As famílias estão sendo removidas pela prefeitura do município de acordo com a chegada da água. Os bairros Beira Rio, Morada do Pantanal e Maria do Rosário são os mais afetados.

As ruas de acesso, na Morada do Pantanal, estão inundadas e os moradores precisam entrar na água para andar pela região.

Em um primeiro momento, Keuzilene Rodrigues, moradora do Bairro Maria do Rosário não queria sair de casa, mesmo com a água já invadindo o quintal e chegando nas portas da residência. Ela mora há dois meses no local e disse que só sairia quando a água entrasse em casa, mas em seguida aceitou o auxílio e será removida.

Já Maria dos Santos, que mora há seis anos no mesmo bairro, disse que deve ir para a casa da filha. "Nesse tempo que moro aqui nunca a água subiu tanto e chegou tão perto de casa. Vou para a minha filha que mora aqui perto, mas em um lugar mais alto", disse.

Com as enchentes, dois veículos ficaram submersos e, na Rua Tiradentes, no Bairro Maria do Rosário, a água chegou na varanda das casas, mesmo o rio estando a 1 quilômetro de distância.

Na rodovia MS-339, que liga Miranda e Bodoquena, 24 famílias continuam em suas casas mesmo com a possibilidade de alagamento. Na saída do município, parte da pista pode ceder por conta do grande volume de água que atingiu a rodovia.

As visitas às casas mais afetadas estão sendo feitas pelo secretário interino de obras do município, Amarildo Arguelho. Conforme ele, as famílias removidas de casa são levadas para o vestiário do estádio municipal de Miranda e para uma escola municipal no Bairro Bahiazinha.

O tempo está fechado em Miranda e segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previsão para à tarde de hoje é de tempo nublado com pancadas de chuva durante. Para amanhã (8), as chuvas recuam e apenas garoa deve ocorrer no período da tarde.