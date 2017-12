SEM MANUTENÇÃO Com mato alto, calçada abandonada causa transtorno e dificulta passagem Local fica no Centro de Campo Grande e prédio está vazio

O mato está tomando conta de uma calça na rua 15 de Novembro, no centro de Campo Grande e dificultando a passagem de pedestres. O local onde funcionava uma escola está abandonado e a falta de manutenção chama atenção de quem passa.

A área com cerca de 25 metros de extensão está praticamente coberta pelo mato e pelas plantas que precisam de poda. Quem precisa passar tem precisa desviar das folhas e galhos e apenas uma pessoa consegue atravessar por vez.

A reportagem do Correio do Estado foi ao endereço e notou que não é apenas a calça que está sem manutenção, pelo portão é possível notar que sujeira no quintal e também muito mato.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande é de responsabilidade do proprietário manter a conservação do passeio público, ou seja, calçada.



"Fiscais da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbando) realizam vistorias rotineiras com o objetivo de garantir o direito de ir e vir no espaço urbano com igualdade de atendimento e de acesso", diz a administração por meio de nota.

Ainda de acordo com prefeitura, a fiscalização será envia ao local para vistoria. "Uma vez constatada a irregularidade o proprietário do imóvel é notificado. Após o prazo estabelecido o fiscal retorna ao local e verificando o não cumprimento da notificação o proprietário é então autuado, nestes casos a multa aplicada é de R$ 21,87 reais por metro linear de testada da calçada", destaca a nota.