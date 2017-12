Chuva Nível do Rio Miranda sobe 24 centímetros em 24 horas e preocupa moradores Três famílias precisaram desocupar suas casas por conta da enchente

Com as constantes chuvas em Miranda, o nível do rio que leva o nome do município aumentou 24 centímetros, passando de 7,08 metros registrados ontem (6), para 7,32 metros computados nesta manhã. Nível elevado do rio preocupa moradores da região, que precisaram desocupar suas casas por conta da enchente. No ano passado, o recorde chegou a registrar 7,62 metros.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Correio do Estado no local, três famílias que moram próximo ao rio precisaram desocupar as casas, sendo que duas delas foram abrigadas por parentes e uma precisou ser instalada no ginásio de esportes do município. Na Rua Pilad Rebuá, no Bairro Beira Rio, duas famílias serão removidas no período da tarde por funcionários da prefeitura.

Com as enchentes, dois veículos ficaram submersos e, na Rua Tiradentes, no Bairro Maria do Rosário, a água chegou na varanda das casas, mesmo o rio estando a 1 quilômetro de distância.

Porém, muitas famílias recusaram a sair de suas residências, que correm o risco de serem alagadas. Olander de Almeida Benevides, 23, que mora com a família próximo ao Rio Miranda disse que nem ele, nem a família vai sair de casa porque já estão acostumados com a situação.

Na rodovia MS-339, que liga Miranda e Bodoquena, 24 famílias continuam em suas casas mesmo com a possibilidade de alagamento. Na saída do município, parte da pista pode ceder por conta do grande volume de água que atingiu a rodovia.

Previsão do Tempo

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previsão para à tarde de hoje é de tempo nublado com pancadas de chuva durante a tarde e a noite em Miranda. Para amanhã (8), as chuvas recuam durante o dia e apenas garoa no período da tarde.