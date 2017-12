BR-267 Colisão entre caminhonete e carreta mata motorista e deixa outro ferido Condutor da caminhonete morreu antes de chegar no hospital

Colisão entre caminhonete e carreta deixou uma pessoa morta e outra ferida, ontem (8), na rodovia BR-267, km 391, em Maracaju. Ildefonso Pedroso Marcondes, 49, condutor da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram que Ildefonso seguia em alta velocidade na caminhonete Hilux prata, no sentido contrário a da carreta bitrem branca, que transportava adubo, quando mudou de faixa rapidamente e acabou batendo de frente com o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas até o Hospital Municipal de Macaraju, mas devido ao impacto do acidente, Ildefonso não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar no hospital. O condutor do caminhão sofreu ferimentos nos braços e pernas e permanece em observação.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o trânsito na rodovia. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Maracaju, onde será investigado.