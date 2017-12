MUDANÇA Carlos Coimbra será nomeado hoje como novo secretário de Saúde Coimbra entra no lugar de Nelson Tavares que deve ser candidato em 2018

Carlos Coimbra assume na tarde de hoje o cargo de secretário de Estado de Saúde. Após anos como diretor-presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão e atualmente como Gerente Administrativo do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), Coimbra entra no lugar de Nelson Tavares, que deixa o cargo possivelmente para ser candidato nas eleições de 2018.

A nomeação, conforme o Governo do Estado, será às 14h30, no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes.

Carlos Alberto Moraes Coimbra ocupava o cargo de Gerente Administrativo do HU desde outubro deste ano, após ser diretor-presidente do Hospital de Câncer desde 2013 até meados deste ano.

O convite para assumir a Secretaria de Estado de Saúde (SES) foi confirmado por Coimbra na semana passada. "Recebei o convite do governador (Reinaldo Azambuja) para assumir a secretaria. Fiquei muito feliz e o (Marcelo) Turini, que é o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e que me convidou para assumir o Hospital Universitário, está dando total apoio para o convite", disse Coimbra na ocasião do convite.