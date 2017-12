MS-164 Carga de cocaína avaliada em R$ 7 milhões é apreendida na MS-164 Apreensão foi na MS-164, entre Vista Alegre e Maracaju

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 261,9 quilos de cocaína na manhã de hoje, durante abordagem a um bitrem, na MS-164, entre Vista Alegre e Maracaju. O carregamento de droga está avaliado em aproximadamente R$ 7 milhões.

De acordo com o DOF, os policiais faziam uma fiscalização de rotina na rodovia, que é conhecida como corredor do tráfico e contrabando, quando abordaram o motorista. Rui Pereira Santos, 36 anos, já estava sendo procurado por tráfico de drogas, o que levantou as suspeitas da polícia.

Em revista minuciosa ao veículo, os militares encontraram a droga dividida em tablestes, escondida num fundo falso, atrás do banco do motorista. Questionado, Rui afirmou que não sabia da existência da droga.

Ele disse que havia comprado o caminhão e levado ao Paraguai para fechar um acordo e passar a transportar cigarros. Lá, deixou o veículo num determinado local, para que fizessem a troca dos pneus. O motorista afirma que pode ter sido neste momento que inseriram a droga no fundo falso.

O motorista foi preso em flagrante e vai responder a mais um processo por tráfico de drogas.

APREENSÕES

Somente neste ano, equipes do DOF apreenderam 414,9 quilos de cocaína. Enquanto que, no ano passado, foram 589,1 quilos da droga apreendidos pelo departamento.