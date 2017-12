cpi táxi CPI do Táxi convoca 25 pessoas

para últimos depoimentos Relatório final deve ser concluído somente em 2018

A última etapa de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Táxi) acontecerá na próxima segunda-feira (11), para a qual foram convocadas 25 pessoas, na Câmara Municipal de Campo Grande.

A afirmação foi feita pelo presidente, Vinicius Siqueira (DEM), que alegou tratar-se de um trabalho minucioso, visto que existem atualmente 980 alvarás de permissão de exploração do serviço de táxi e mototáxi em Campo Grande.

“A comissão analisou cada registro individualmente e o relator, vereador Odilon de Oliveira, informou que o relatório já alcançou 80 páginas. Depois que as testemunhas forem ouvidas, marcaremos uma reunião para analisarmos o conteúdo apurado”, explica.

De acordo com Siqueira, a expectativa era entregar ainda este ano o relatório final, porém, em razão do número de irregularidades encontradas, o documento final deve ser entregue apenas em 2018. “O que posso antecipar é que existem muitas irregularidades no processo de liberação de alvarás, porque todos os registros apresentaram algum tipo de divergência”.

A Comissão foi instaurada em 11 de abril deste ano, com a aprovação de 19 vereadores. A motivação para abertura da CPI aconteceu em razão de denúncias recebidas por Vinicius Siqueira de que muitos alvarás de táxi estariam concentrados com determinados grupos familiares.

Compõem o grupo de trabalho, os parlamentares: Vinicius Siqueira (DEM), Odilon de Oliveira (PDT), Veterinário Francisco (PSB), Pastor Jeremias (PT do B) e Junior Longo (PSDB).