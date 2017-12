Ação Social Universitários distribuem presentes para crianças no Jardim Canguru Ação social contou com brincadeiras e distribuição de cachorro quente

Aproximadamente 70 crianças atendidas pela Escolinha Filhos da Misericórdia, que funcionava no contraturno do ensino regular da extinta Cidade de Deus, receberam presentes e participaram de atividades recreativas na tarde de hoje, no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Ação social foi realizada por acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Uniderp.

Crianças participaram de tarde de atividades, com brincadeiras e distribuição de cachorros quentes e presentes. Papai Noel também foi ao local, surpreendendo as crianças.

Um dos coordenadores da ação, o estudante Ewerton Freitas de Azambuja, disse que o grupo foi mobilizado para promover uma tarde de deiversão e festa para as crianças. “Quando o Natal se aproxima, o espírito solidário costuma se revigorar. Um momento especial para a garotada e para nós, acadêmicos, também”, disse.