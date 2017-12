2001 a 2017 Tribunal de Contas vai fazer auditoria

no MSPrev Levantamento deverá esclarecer se há déficit na Previdência Estadual

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Waldir Neves barbosa, disse que vai realizar auditoria no Regime Próprio de Previdência Social do estado de Mato Grosso do Sul (MSPrev). A decisão ocorreu depois que deputados estaduais apresentaram requerimento ao tribunal, pedindo auditoria na Previdência Social no período de 2001 a 2017.

No requerimento os parlamentares declararam que a auditoria deverá esclarecer se há déficit na Previdência Estadual e qual seu valor real e, havendo déficit, quais os fatores originários, eventuais responsabilidades e as possibilidades de correção.

“Nosso objetivo é saber do histórico da Previdência do Estado. E a auditoria que vai permitir saber o que aconteceu”, declarou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB). O presidente do TCE-MS, Waldir Neves Barbosa disse que recebeu o requerimento da “melhor forma e boa vontade” e que vai realizar “radiografia” no MSPREV, afirmou Barbosa.

O vice-presidente do TCE-MS, o conselheiro Ronaldo Chadid sugeriu que a auditoria seja realizada nos últimos 40 anos do regime.

“Meu desejo é que a auditoria possa trazer respostas, com um relatório fundamentado”, considerou o deputado estadual Cabo Almi, um dos petistas que teve a ideia de pedir a auditoria. “Tomamos essa medida de solicitar a auditoria após a aprovação do Projeto de Lei 253/2017, do Poder Executivo que alterou a previdência sob a justificativa de déficit financeiro, mas não apresentou os cálculos comprovando isso”, explicou o outro petista, deputado João Grandão.

O presidente do TCE-MS declarou que a medida imediata será criar uma comissão especial para realizar a auditoria. Também participaram da reunião de entrega do requerimento os conselheiros Iran Coelho das Neves e Marcio Monteiro.