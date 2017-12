Em investigação Tempra faz conversão e colide

em caminhonete onde havia uma arma Motoristas foram levados para Santa Casa de Campo Grande

Acidente na Avenida Gury Marques, próximo ao Forte Atacadista, em Campo Grande, deixou duas pessoas feridas, na madrugada de hoje, por volta das 2h da manhã, região do Jardim Moreninha.

Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o condutor, 47 anos, do veículo Tempra preto, seguia pela avenida sentido BR-163 quando ao realizar uma conversão à esquerda, colidiu com caminhonete S-10 branca que seguia no mesmo sentido.

O Tempra ficou completamente destruído, conforme informações da Polícia Militar. Enquanto isso, a caminhonete ficou danificada na lateral.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas até a Santa Casa.

Ainda de acordo com os militares, dentro do veículo S-10 foi encontrado um revólver de calibre .38 da marca Taurus, com registro. A ocorrência foi entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac) Piratininga onde será apurado os motivos da colisão e a origem da arma. O estado das vítimas, até a publicação desta matéria, não tinha sido divulgado pelas autoridades.