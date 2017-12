'cai em pé e corre deitado' Tempo “fecha” novamente e previsão

indica chuva até fim de semana Volume de chuva foi de 32 mm, o suficiente para causar enxurradas

Temperaturas elevadas devem ser registradas em Mato Grosso do Sul até o fim de semana, o que deve ocasionar também fortes chuvas. O alerta para cidades das regiões oeste, noroeste e norte do Estado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Campo Grande, a previsão aponta que chuvas devem cair durante todo o fim de semana.

Conforme o Inmet, tempo vai continuar instável variando entre os períodos de sol e pancadas de chuva. As temperaturas voltam a subir no fim de semana.

Hoje, na Capital, choveu 32,8 mm, número que pode ser considerado menor em comparativo com o último dia de chuva na cidade. Mesmo assim, muita enxurrada causou transtorno para pedestres e motociclistas, principalmente. Na quinta-feira (30), quando choveu 47,2 mm em quatro horas, o tumulto na cidade foi ainda maior.

Nessa chuva que caiu hoje em Campo Grande, o nível enxurrada ultrapassou o meio-fio na Rua Quatorze de Julho. O repórter fotográfico Valdenir Rezende flagrou momento em que pedestre tentava atravessar enxurrada, mas sem molhar metade das pernas foi impossível.

Também na região central da cidade, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para acompanharem técnicos da Energisa em um curto circuito nos fios dos postes da Rua Pedro Celestino, próximo à Praça do Rádio. Moradores estavam com medo da fiação ceder devido aos ventos e atingirem os carros que estavam estacionados.

Uma árvore que ameaçava cair na Rua Taiobá, no Bairro Cidade Jardim, também foi vistoriada. Houve um registro de alagamento no Bairro Guanandi.

PREVISÃO

Na Capital, mínima deverá ser de 22º C e máxima de 31º C nesta quinta-feira (7). Na sexta-feira e no sábado, termômetros deverão ficar entre 22º C e 32º C. Dias serão parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas nos períodos vespertinos.

No interior, a previsão também é de chuva e temperaturas de 36º C principalmente no Pantanal. Inmet alerta para fortes trovoadas.