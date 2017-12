NA CAPITAL Supermercado é autuado por

expor mais de 500 produtos vencidos Além de produtos vencidos, estabelecimento tinha divergência de preços

Supermercado da Capital é autuado por expor mais de 500 produtos vencidos, além de divergência de preços dos produtos informados nas gôndolas e o valor registrado no caixa. A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou na manhã desta sexta-feira (8) operação em supermercado da região central de Campo Grande.

A fiscalização foi feita para apurar denúncia recebida no dia 22 de novembro sobre a venda de chocolates expostos à venda com data de validade expirada em 30/10/2017.

O consumidor percebeu o vencimento quando ao abrir uma unidade verificou que o produto estava com cor e sabor diferentes. Ao solicitar a devolução do valor pago, conseguiu a restituição de apenas uma unidade sob a alegação do fornecedor de que não devolveria o valor do outro produto por estar aberto.

Na inspeção, foram flagrados 536 produtos com prazo de validade expirado, entre os quais chocolates em barra, bombons, biscoitos, bebidas, cereais infantis, mistura para bolo, salgadinhos, sucos de caixinha e barras de cereais.

Também foram encontrados 86 itens sem especificação de validade expostos à venda e 48 alimentos impróprios para o consumo. Todos os produtos impróprios ou fora do prazo de validade foram descartados no ato da fiscalização, na presença dos fiscais, para garantir que não voltarão a ser disponibilizados.

Também foi verificada divergência entre os preços dos produtos informados na gôndola e o valor efetivamente registrado no caixa. Dos itens consultados por amostragem, nove apresentaram diferença do preço para mais.

Um dos produtos era o kit da marca Gillette Mach 3 Sensitive, com valor na gôndola de R$ 29,98, registrado no caixa por R$ 42,98. Quanto à precificação, a fiscalização constatou, ainda, produtos com referencial impreciso e não claro, em desacordo com o que determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e produtos em oferta sem especificação de validade, contrariando legislação estadual.

O Procon orienta os consumidores a ficarem atentos no momento da compra, denunciando caso encontrem alguma irregularidade. De acordo com o CDC, são considerados impróprios ao consumo, produtos com prazos de validade vencidos, deteriorados, alterados, adulterados, avariados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação ou estejam inadequados ao fim a que se destinam.

Caso encontrem irregularidades, como itens vencidos e preços divergentes, os consumidores podem acionar o número 151 do Disque Denúncia ou realizar a denúncia pelo Fale Conosco do site O Procon Estadual atende na rua 13 de junho, 930, centro, Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O telefone de contato é o (67) 3316-9800. A Vigilância Sanitária de Campo Grande atende pelo (67) 3314-9955.

