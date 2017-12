Diário Oficial Secretaria de Saúde cria Câmara de Hematologia e Hemoterapia do Estado Câmara deve orientar procedimentos técnicos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou em Diário Oficial desta terça-feira (19) a criação da Câmara Técnica de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul (CTHH-MS), que deve orientar procedimentos técnicos, acompanhar e avaliar situação do segmento no Estado, propor medidas para a organização da Hemorrede Estadual, entre outras competências.

Conforme a publicação, o secretário de saúde deve indicar três representantes da pasta, sendo um da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária, um da Vigilância Epidemiológica e um do Controle, Avaliação e Auditoria. A Câmara será composta também por um representante da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), um da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH) e três representantes do Hemocentro Coordenador.

O secretário de saúde do Estado deve receber ainda uma programação periódica e relatórios das atividades da Câmara.

O coordenador da Câmara será um dos representantes do Hemocentro Coordenador. Mantidos a composição total de oito integrantes, a cada dois anos, serão renovados 50% deles, sendo permitido uma recondução.

A publicação, assinada pelo ex-secretário de saúde Nelson Tavares, afirma ainda que a criação da Câmara será efetivada após a assinatura.