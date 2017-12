27 casais Tradição e inovação misturam-se

em casamento coletivo na Capital Cerimônia reuniu 27 casais para união na Igreja Perpétuo Socorro

A Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande promoveu hoje pela manhã, a 6ª edição do casamento comunitário que reuniu 27 casais para cerimônia sacramental. Em princípio, a celebração iria reunir 28 casais, mas um deles preferiu fazer separadamente.

Segundo o Padre Dirson Gonçalves, responsável pelo Santuário, o sacramento matrimonial é importante para a união do casal que já está junto há algum tempo e para aquele que quer formalizar a união no religioso.

“O casamento coletivo também é uma forma de ajudar aquele casal que não pode custear uma cerimônia individual, mas deseja realizar o sonho de casar”, afirma.

Em meios aos 27 casais, Luana Nogueira Custódio Duarte, 25, não viu o noivo desde a arrumação para a cerimônia. De acordo com ela, mesmo sendo um casamento coletivo, é importante prezar pelos detalhes e não quis que ele a visse com o vestido de noiva.

“Nós nos conhecemos em um ônibus há 6 anos e depois casamos apenas no civil, então depois que fui em um casamento comunitário, achei ótima a ideia de realizar a cerimônia coletiva”, disse.

Já o casal Walkíria Inocêncio, 39, e o noivo Augusto Ribeiro, 30, que se conheceu há 7 anos, aguardava ansioso a cerimônia. Ela com vestido de noiva, ele de terno, ambos decidiram inovar e entrar na igreja de tênis All Star branco. “Queriamos fazer algo diferente nesse momento especial, mas com certeza a maior importância é receber a benção do padre”, afirma.

A cerimônia foi realizada em torno de uma hora e meia e a entrada era feita por grupo de 5 em 5 noivas. A igreja estava lotada com a presença de convidados que foram prestigiar os casais durante a cerimônia. O casamento comunitário é feito desde 2013 na comunidade, onde em sua primeira edição, celebrou a união de 73 casais.