TIROTEIO Rivais trocam tiros em casa com crianças e dois acabam detidos Tiroteio foi no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis

Troca de tiros terminou com um rapaz, de 19 anos, preso, e adolescente, 14, apreendido, na madrugada de hoje, no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, em Campo Grande.

Conforme informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar, policiais foram informados de que havia um tiroteio na Rua Levi Campanha. Quando chegaram ao local, encontraram apenas uma mulher e crianças. A casa estava cheia de maras de tiros, então os policias passaram a questionar a moradora sobre o que havia acontecido.

A mulher relatou que dois homens estiveram na casa e atiraram várias vezes contra o marido dela, Kassy Jhonny da Silva, que revidou os disparos. Contou ainda, que o marido havia ido dormir na casa do avô, para onde os policiais foram.

No endreço indicado pela mulher, os policiais encontraram Kassy. Ele confessou que trocou tiros com um adolescente de 14 anos, devido a uma discussão que haviam tido pouco antes do tiroteio.

Os policiais foram até a casa do adolescente e o apreenderam por tentativa de homicídio. Kassy também foi preso por porte ilegal de arma.Um revólver e munições também foram apreendidos pelos policiais.