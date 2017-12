previdência municipal Reforma pode ser votada

semana que vem, à revelia de sindicato Reunião com servidores municipais teve maioria favorável ao projeto

O envio do projeto de reforma da previdência para votação foi aprovado ontem à tarde por seis sindicatos que representam servidores municipais.

Reunião entre o secretário de finanças, Pedro Pedrossian Neto, a diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência (IMPCG) e sindicalistas, definiu que a matéria deverá ser votada na quinta-feira da próxima semana.

No entanto, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem) foi contrário à proposta e pode “fazer barulho” na tentativa de impedir a aprovação, que altera de 11% para 14% o índice de contribuição dos servidores que ganham a partir de R$ 5,5 mil.

A sugestão do Sisem foi de que o projeto fosse melhor debatido e encaminhado para votação apenas em fevereiro de 2018.

No entanto, a proposta aceita foi a do vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem da Capital (Sinte/PMCG), Henderson Fritz (PSD). Ele também faz parte da base do prefeito Marcos Trad na Câmara.

*Leia reportagem, de Tainá Jara, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.