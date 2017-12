Manutenção de vias Quatro empresas vencem licitação

do tapa-buraco em Campo Grande Resultado da licitação do tipo “menor preço” foi publicado no Diogrande

Quatro empresas saíram vencedoras na licitação do tapa-buraco em Campo Grande. A MR & JR Locação de Máquinas e Equipamentos venceu o lote 1 - Região Anhanduizinho - e também lote 5 - Região Lagoa, oferecendo os menores preços, respectivamente R$ 6,5 milhões e R$ 4 milhões. Já a Pavitec Construtora venceu os lotes 2 - Região Bandeira - e lote 7 - Região Segredo, com valores de R$ 5,7 milhões e R$ 4,2 milhões.

A empresa Diferencial Serviços e Construções venceu com valores oferecidos de R$ 4,1 milhões o lote 3 - Região Centro - e R$ 4,87 milhões no lote 4 - Região Imbirussu. A Gradual Engenharia e Consultoria ofereceu R$ 4,6 milhões para realizar o serviço no lote 6 - Região Prosa.

O resultado da licitação do tipo “menor preço” para contratação de empresa para manutenção de vias públicas, reconstituição de pavimento asfáltico e selagem de capa asfáltica com fornecimento de materiais nas sete regiões, foi divulgado na edição de hoje do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

A empresa Engepar Engenharia e Participações LTDA foi desclassificada em todos os lotes, por motivo não informado no aviso de resultado. Ainda é dado prazo de cinco dias úteis para os interessados apresentarem recursos.

A retomada do processo de licitação de R$ 43 milhões para operações de tapa-buracos aguardava despacho do Poder Judiciário. Em sete meses houve suspensão do certame pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), devido a questionamentos jurídicos da empresa inabilitada.