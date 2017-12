DECORAÇÃO POLÊMICA Consumidor receberá assistência

para reparar veículo Acidente aconteceu entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (18), a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) informou que está prestando assistência ao proprietário do veículo atingido por uma das luminárias que compõe a decoração de natal na região central, no último domingo (18).

De acordo com a instituição, tanto a prefeitura municipal quanto a associação comercial ouviram a opinião dos comerciantes e dos consumidores antes de instalar os 16 totens decorativos, que contam com iluminação no período noturno, localizados na Rua 14 de julho, entre a Avenida Afonso Pena e Rua Marechal Cândido Mariano Rondon.

A justificativa da ACICG é de que mesmo com recursos limitados e o curto período de tempo que teve para idealizar uma decoração aceitou o desafio de modificar a paisagem de umas das principais vias comerciais da Capital. No texto, informa ainda que muitos comerciantes já relatam melhoria no movimento das lojas após a inauguração das luminárias.

SOBRE O CASO

Na manhã do último domingo (18), o comerciante Anderson Pereira dos Santos estacionou o veículo entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco, próximo a um dos totens instalados e quando retornou verificou que o artefato caiu sobre o carro.

A prefeitura está recorrendo a iniciativa privada para não deixar a cidade sem decoração natalina em 2017. Entre os maiores investimentos próprios feitos pelo município está a Cidade do Natal. Além de recursos provenientes de empresas, foram aplicados cerca de R$ 396 mil.

No último ano da realização do evento, a prefeitura investiu R$ 447 mil. A iluminação da Morada dos Baís, localizada na Avenida Afonso Pena, foi colocada em parceria com o Sesc, responsável pela administração do espaço.