Campo Grande Prefeitura vai apurar denúncia

de esgoto irregular em shopping Dejetos estariam sendo despejados em córrego na Praça das Águas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), vai fiscalizar e investigar se o esgoto do Shopping Campo Grande está sendo despejado no córrego Prosa corretamente.

O Correio do Estado recebeu denúncia de um leitor dizendo que a tubulação que deveria despejar o esgoto na rede correta teria estourado e acabou direcionando os dejetos para o córrego que passa pela região.

O mau cheiro é constatado todos os dias na região, principalmente próximo ao viaduto da Rua Ceará. A Semadur informou, por meio de nota, que constatou o problema.

"Informamos que a fiscalização da Semadur esteve no local onde foi constatado um extravasamento da rede coletora de esgoto. Uma equipe da Águas (Guariroba - concessionária do serviço de tratamento de esgoto em Campo Grande) também foi acionada e sanou a irregularidade", divulgou a secretaria.

O Shopping Campo Grande, por meio da assessoria de imprensa, informou que não há nenhum problema com a rede de esgoto do estabelecimento comercial da Avenida Afonso Pena.

*Editada às 20h31 para acréscimo de informações.