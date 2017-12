VIDEOMONITORAMENTO Prefeitura recebe doação

de câmera e instala em escola Monitoramento piloto tem objetivo de verificar eficácia do sistema

A doação de 16 câmeras de videomonitoramento encaminhadas para Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social e Secretaria Municipal de Educação (Semed), possibilitará a instalação do primeiro equipamento em escola municipal localizada em Campo Grande.

Por tratar-se de um projeto piloto, a pasta responsável pelo monitoramento do Centro Integrado de Operações da Guarda Civil Municipal, não revelou em qual instituição o equipamento será instalado. O local controla 22 câmeras instaladas atualmente na região central da cidade e abrigará as novas aquisições.

De acordo com o secretário, Valério Azambuja, a iniciativa é uma oportunidade para verificar a eficácia do monitoramento remoto. "Além da segurança ser realizada em tempo real, poderemos remanejar os guardas municipais para atenderem outras demandas de segurança", pontua.

No entendimento do gestor, a aquisição do sistema de videomonitoramento é onerosa, por isso a Secretaria Segurança do município tem buscado parcerias que possibilitem doações como a que foi realizada no início da semana.