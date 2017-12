Dom Antônio Barbosa Prefeitura faz pré-cadastro de interessados no programa Cartão Reforma Ação vai até às 16h deste sábado (9)

Moradores do bairro Dom Antônio Barbosa interessados em participar do Cartão Reforma - programa que oferece à famílias carentes até R$ 9.646,07 para aumentar ou reformar a casa - devem fazer um pré-cadastramento hoje, no Centro de Educação Infantil Professora Ayd Camargo Cesar. A ação vai até às 16h de hoje.

A iniciativa do Governo Federal, mas o pré-cadastro é feito pela Agência Municipal de Habitação. A dona de casa Isabel Cristina Ferreira de Souza Araújo, de 51 anos, chegou cedo e já garantiu o cadastramento. "Para nós é bom porque temos a renda muito baixa. Não temos condições de arrumar as nossas casas. Esse benefício é muito bom e estou na expectativa de conseguir", disse.

O programa busca melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda, oferecendo subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da área da construção civil.

Para a segurança Luciana Marcelino, de 39 anos, o benefício pode vir na hora certa. "Por conta dos últimos temporais, a nossa casa começou a rachar e não temos condições para cobrir todos os estragos. Estamos esperando esse benefício", disse.

A ação de hoje é exclusivamente para moradores do Bairro Dom Antônio Barbosa e quem for fazer o pré-cadastro precisa estar com documentos pessoais em mãos.

Podem solicitar o benefício familias com renda bruta de até R$2.811, que tem um único imóvel em área indicada pelo município e aprovada pelo Ministério das Cidades. O dinheiro pode ser usado em obras de esgoto, construção/ reforma de banheiros e quartos, reforma de telhado, instalações elétricas, reboco e pintura, portas e janelas, reforma de piso, acessibilidade.

A família só terá que arcar com a mão-de-obra, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços.

SERVIÇO - O Centro de Educação Infantil Professora Ayd Camargo Cesarfica na Rua Evelina Selingardi s/n. Bairro Dom Antônio Barbosa.