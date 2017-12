IMPCG e Prontomed Prefeitura e Santa Casa firmam

acordo para ampliar atendimento Dos 42 mil beneficiários, 23 mil são servidores

O contrato entre o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) e a Santa Casa, para atendimento médico dos 23 mil servidores e dependentes no Prontomed do hospital foi formalizado hoje. A solenidade foi na sala de reuniões da presidência da Santa Casa e contou com a participação do prefeito Marcos Trad (PSD). Ao todo, são 42 mil beneficiários, porém, apenas 23 mil são servidores. A Santa Casa não atendida esses funcionários por meio do convênio desde 2014.

Em abril desse ano, a Santa Casa alegou déficit de R$ 3,5 milhões no atendimento para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), mas os atendimentos voltados a pacientes particulares tiveram resultados positivos. A reforma e atualização do Prontomed foram feitas para aumentar o atendimento no setor. Desde a reforma, eles voltaram a atender vários planos de saúde privados, dentre eles Unimed e Cassems.

O presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento, afirmou que o Prontomed nunca deixou de atender pacientes do SUS para dar preferência ao particular. Durante a assinatura, o presidente levou o prefeito para uma visita pelo hospital, ocasião em que foi apresentada a reforma do Prontomed. Também visitam o 5° andar que ainda está em reforma e o pronto-socorro.