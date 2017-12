Prefeitura de Campo Grande Secretário diz que comprou luzes de Natal em SP, mas na verdade são de empresa local Extrato no valor de R$ 147 mil foi publicado no Diário Oficial do Município

Ao contrário do que foi anunciado pelo secretário de Governo, Antônio Lacerda, durante o lançamento da Cidade do Natal no dia 4 deste mês, a decoração de Natal, que está na Avenida Afonso Pena, não foi comprada em São Paulo. Na verdade, a responsável pela iluminação é a empresa EBR Engenharia, localizada na Vila Progresso, em Campo Grande.

De acordo com a publicação do Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (11), a administração municipal pagou R$ 147.898,40 pela implementação de iluminação decorativa natalina, com fornecimento de materiais, na Avenida Afonso Pena.

O proprietário da empresa, Celso Shirado, confirmou ao Correio do Estado que a iluminação é da empresa. “Nós que fornecemos todo material para instalação. As mangueiras, enfeites, estrelas. Os enfeites natalinos são nossos”, garantiu.

Durante a coletiva de imprensa, no dia 4 deste mês, para anunciar a programação da Cidade do Natal e a decoração da cidade, o secretário de Governo declarou que as luzes que ainda seriam colocadas na Avenida Afonso Pena teriam sido compradas em São Paulo para reduzir os custos da administração municipal.

“Afonso Pena nós estamos cumprindo ainda o valor que vai ficar. Mandamos gente a São Paulo para comprar todo esse material para reduzir custos e também conseguimos parceiros no investimento que se não me engano é um pouquíssimo investimento da Prefeitura de Campo Grande”, disse, informando também sobre a decoração da Praça Ary Coelho, Rua 14 de Julho, Morada dos Baís e Camelódromo.

A reportagem procurou a Prefeitura de Campo Grande para esclarecer a declaração do secretário, mas aguarda resposta desde ontem (11).