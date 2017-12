Menor preço Prefeitura de Campo Grande abre licitação para pavimentar macroanel rodoviário As propostas deverão ser entregues no dia 18 de janeiro de 2018

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação, do tipo menor preço, para contratar serviços de engenharia para elaboração de relatórios e projetos ambientais para o licenciamento da obra de pavimentação do macroanel rodoviário, entre as rodovias BR-262 e BR-163. As propostas deverão ser entregues no dia 18 de janeiro de 2018, conforme edital publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE). O valor máximo da licitação ainda não foi divulgado.

A primeira etapa da obra, da BR-262 até a MS-080, já foi concluída, mas o licenciamento está vencido e, por este motivo, foi aberta a licitação.

No dia 19 de outubro deste ano, reportagem do Portal Correio do Estado mostrou que a obra de implantação do braço norte do macroanel rodoviário, no trecho que ligará as saídas de Cuiabá (pela BR-163) e Rochedo (MS-080), foi retomada com início da drenagem. Os investimentos chegam a R$ 13 milhões e serão custeados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O projeto prevê a construção de um trecho com 24 quilômetros, com acesso às saídas para Corumbá (BR-262) e Sidrolândia (BR-060), além de oferecer uma alternativa ao anel rodoviário para chegar a saída para São Paulo e região sul do Estado (BR-163).

Conforme informações divulgadas pela Prefeitura de Campo Grande, está prevista ainda a construção de uma rotatória de acesso a BR-163, na parte final do braço norte do macroanel. No entanto, a concessionária responsável pela administração da rodovia federal, a CCR MSVia, avalia a possibilidade de construir um viaduto no local.

PARCERIA MUNICIPAL

Para que a obra fosse retomada, a prefeitura teve que resolver várias pendências: prorrogou por mais um ano o convênio que venceu em maio e incluiu estas obras de drenagem não previstas originalmente, além de ter promovido mudanças no projeto da rotatória planejada para a MS-080, que precisou ser alterado para se adequar a duplicação da rodovia neste trecho em andamento.

A pavimentação da MS-010 (saída para Rochedinho) gerou a necessidade de uma rotatória no trecho em que o anel cruza com a rodovia.

Conforme o relatório do engenheiro fiscal da obra, 87,30% da terraplanagem já foi feita; 63,55% da pavimentação e 72,97% da drenagem, além de terem sido concluídas as duas pontes planejadas, sobre os córregos Botas e Ceroula.

Do valor total previsto para investimento, R$ 26.440.565,17 são de responsabilidade da União, enquanto o município entra com a contrapartida de R$ 2.827.949,02, basicamente destinada as despesas com desapropriações.