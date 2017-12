40 equipes Prefeitura assina contratos

de tapa-buraco e serviço começa quinta Convênios firmados têm valor de R$ 34 milhões, com quatro empresas

A assinatura dos contratos para serviço de tapa-buraco em Campo Grande garantiu que a partir desta quinta-feira (21) o serviço seja ampliado na cidade. O prefeito Marcos Trad (PSD) divulgou na tarde de hoje cronograma de equipes que trabalharão em avenidas e ruas. Veja abaixo a lista de ruas e avenidas onde haverá equipes.

Os convênios foram assinados com a presença dos donos das quatro empreiteiras que ganharam a concorrência hoje. A exigência feita para que os proprietários participassem da cerimônia, segundo Marcos Trad, permite demonstrar mais "transparência" ao serviço, que já sofreu diversos questionamentos e foi investigado pelo Ministério Público Estadual. Há também ações tramitando na Justiça Estadual.

Os contratos têm valor global de R$ 34 milhões, e houve uma economia de R$ 10 milhões pelo valor que era previsto pela Prefeitura de Campo Grande.

A partir desta quinta-feira, a promessa é que 40 equipes estarão espalhadas pela cidade, sendo 35 das empresas contratadas e outras cinco da própria administração municipal.

"Esse processo teve 12 recursos na licitação, durou quase uma gestação. Ao final, tivemos uma economia de R$ 10 milhões do valor previsto", comentou Marcos Trad.

FISCALIZAÇÃO

As medidas que serão tomadas para que haja fiscalização do tapa-buraco vão envolver a presença de duas testemunhas, em geral moradores das proximidades onde o serviço está sendo feito, para atestarem o que foi realizado.

Uma equipe também vai fotografar o local antes e depois, para garantir uma prova da execução do que vai constar em relatório a ser entregue para a prefeitura pelas empresas.

ESTUDOS

Com proposta para viabilizar renovação do asfalto de Campo Grande, um grupo formado por integrantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Ordem dos Advogados do Brasil subseção de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) faz estudo da atual malha viária.

Já houve uma reunião para definir os membros e cronograma de trabalho. Um segundo encontro está agendado para 5 de março de 2018. A equipe vai elaborar relatório para identificar a melhor medida a ser implantada para melhorar o asfalto da cidade.

CRONOGRAMA DO TAPA-BURACO NESTA QUINTA

Avenida Ernesto Geisel, Rua Santa Quitéria, Rua Raquel de Queiroz, Rua Souto Maior, Avenida Marinha, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Três Barras, Avenida Mato Grosso, Avenida Duque de Caxias, Avenida Presidente Vargas, Rua Abrão Julio Rahe com Rua das Garças.