Contratação temporária Prefeitura abre processo seletivo

com 61 vagas e salário de até R$ 3 mil Oportunidades são para área de inspeção de produtos de origem animal

Prefeitura de Campo Grande abre amanhã inscrições em processo seletivo simplificado com 61 vagas temporárias para atuação nas atividades de inspeção de produtos de origem animal. Salários variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil.

Há oportunidades para auxiliar de inspeção I, II, II, IV, todos de nível médio completo, e médico veterinário. Todas as vagas são com carga horária de 40 horas semanais e contratação será pelo período de um ano.

Para o cargo de auxiliar de inspeção I, salário é de R$ 1 mil e é necessário experiência em linhas de abate e inspeção. Para a titulação II, remuneração é de R$ 1.050 e é exigida experiência em plantão de expedição e secretaria.

Auxiliar de inspeção III oferece salário de R$ 1.150 e é preciso experiência em plantão no abate e no supergelados. Já para auxiliar de inspeção IV é exigido experiência em plantão na desossa e plantão geral, com remuneração de R$ 1,5 mil.

Para médico veterinário, é preiso ter registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e experiência geral em frigorífico. São duas vagas com remuneração de R$ 3 mil.

Inscrições devem ser feitas apenas pela internet, a partir das 10h desta quarta-feira (20) até às 16h de quinta-feira (21). Candidato deve acessar o site da Prefeitura de Campo Grande e preencher a ficha de inscrição correspondente ao cargo pretendido.

Edital completo está disponível na edição de hoje do Diário Oficial do Município.